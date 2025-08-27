День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:57

Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США

Bloomberg: Ермак и Умеров поедут в США на встречу с Уиткоффом

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров поедут в США на встречу со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, сообщило агентство Bloomberg. Стороны могут обсудить гарантии безопасности для Киева.

Агентство отметило, что во время беседы может быть затронута тема встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры представителей Украины с Уиткоффом пройдут в Нью-Йорке.

Ранее спецпосланник американского лидера заявил, что президент России Владимир Путин хочет урегулирования конфликта на Украине. По его словам, глава государства сам это подтвердил. Политик подчеркнул, что конфликт на Украине «очень сложный». Однако глава Белого дома Дональд Трамп «намерен добиться его разрешения», резюмировал он.

До этого Уиткофф отметил, что США допускают возможность личной встречи президентов России и Украины. Он добавил, что Вашингтон готов сыграть активную роль в организации переговоров и содействовать поиску компромиссного решения, которое приблизит окончание конфликта.

США
Стив Уиткофф
Украина
Андрей Ермак
Рустем Умеров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту чуть не подожгли самолет
33 года провала. Почему ОБСЕ не смогла разрешить конфликт в Карабахе
В России предложили поощрять трезвых граждан кешбэком и льготами
Арестованному мэру Владимира больше не рады в «Единой России»
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.