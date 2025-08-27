Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США

Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США Bloomberg: Ермак и Умеров поедут в США на встречу с Уиткоффом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров поедут в США на встречу со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, сообщило агентство Bloomberg. Стороны могут обсудить гарантии безопасности для Киева.

Агентство отметило, что во время беседы может быть затронута тема встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры представителей Украины с Уиткоффом пройдут в Нью-Йорке.

Ранее спецпосланник американского лидера заявил, что президент России Владимир Путин хочет урегулирования конфликта на Украине. По его словам, глава государства сам это подтвердил. Политик подчеркнул, что конфликт на Украине «очень сложный». Однако глава Белого дома Дональд Трамп «намерен добиться его разрешения», резюмировал он.

До этого Уиткофф отметил, что США допускают возможность личной встречи президентов России и Украины. Он добавил, что Вашингтон готов сыграть активную роль в организации переговоров и содействовать поиску компромиссного решения, которое приблизит окончание конфликта.