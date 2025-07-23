Прибытие главы разведки Турции на переговоры РФ с Украиной попало на видео

Прибытие главы разведки Турции на переговоры РФ с Украиной попало на видео Главы разведки и Генштаба Турции прибыли к месту встречи делегаций РФ и Украины

Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Метин Гюрак прибыл на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где пройдет третий раунд переговоров России и Украины, передает корреспондент NEWS ru. Также туда же прибыл глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

На камеры попал кортеж турецких чиновников, которые вместе с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом входят в состав делегации принимающей стороны. На кадрах видно, как машины въехали на территорию дворца.

Ранее сообщалось, что делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Он заявил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждать вопросы, связанные с проектами меморандумов, которые были представлены ранее. По его словам, также ожидается обсуждение обмена пленными и вопросы, связанные с передачей тел погибших.