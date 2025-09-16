В Госдуме оценили оскорбительные слова украинского футболиста о России Депутат Журова: Ракицкий не может говорить о России вне украинской пропаганды

Украинский футболист Ярослав Ракицкий не мог сказать о России иначе, чем следуя в русле украинской пропаганды, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она уверена, что пока он получал деньги, играя за «Зенит», его все устраивало.

Когда Ракицкий зарабатывал деньги, играл в команде-чемпионе, все было хорошо. Я думаю, что ему все нравилось, все было прекрасно, но сейчас он не может говорить по-другому в той обстановке, в которой он живет. Спортсмены — часть пропаганды. Они должны говорить гадости, особенно о периодах в России. Они заложники этой ситуации, — заявила Журова.

В своем интервью выступавший за петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год Ракицкий охарактеризовал время, проведенное в России, как «игру» за людей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В марте 2022-го украинец расторг контракт с российской командой по семейным обстоятельствам.

