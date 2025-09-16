Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 15:25

В Госдуме оценили оскорбительные слова украинского футболиста о России

Депутат Журова: Ракицкий не может говорить о России вне украинской пропаганды

Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский футболист Ярослав Ракицкий не мог сказать о России иначе, чем следуя в русле украинской пропаганды, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она уверена, что пока он получал деньги, играя за «Зенит», его все устраивало.

Когда Ракицкий зарабатывал деньги, играл в команде-чемпионе, все было хорошо. Я думаю, что ему все нравилось, все было прекрасно, но сейчас он не может говорить по-другому в той обстановке, в которой он живет. Спортсмены — часть пропаганды. Они должны говорить гадости, особенно о периодах в России. Они заложники этой ситуации, — заявила Журова.

В своем интервью выступавший за петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год Ракицкий охарактеризовал время, проведенное в России, как «игру» за людей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В марте 2022-го украинец расторг контракт с российской командой по семейным обстоятельствам.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу завести кота. Он отметил, что их нахождение рядом с человеком влияет на психосоматику и имеет терапевтический успокоительный эффект.

Россия
Украина
футбол
Светлана Журова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.