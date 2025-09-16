Российский футболист сломал челюсть сопернику прямо во время матча

Футболист ФСК «Распадская» Артем Лукьянов сломал челюсть сопернику из ФК «Темп» Владимиру Завьялову, сообщила пресс-служба команды напавшего спортсмена. Инцидент произошел на 70-й минуте игры. Лукьянов позже покинул клуб.

Артема Лукьянова, игрока нашего футбольного клуба, захлестнули неспортивные эмоции, и он совершил грубое нарушение — удар соперника — Владимира Завьялова, игрока ФК «Темп», — сказано в сообщении.

В «Темпе» отметили, что Завьялов поблагодарил команду «Распадская» за извинения и поддержку после инцидента на матче. По словам спортсмена, он чувствует себя бодро и передает привет болельщикам, особенно тем, кто поддержал его в комментариях.

Представители ФК «Темп» также пообещали добиваться ответственности для Лукьянова. Полиция проводит проверку, ему может грозить уголовное дело.

Ранее футбольный матч между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» в рамках 10-го тура первой лиги завершился масштабной дракой. Инцидент произошел в концовке встречи на стадионе в Химках. После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку.