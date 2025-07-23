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23 июля 2025 в 18:39

Политолог предположил, чем закончатся переговоры России и Украины

Политолог Перенджиев: итогом переговоров будет вопрос смены власти в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возможным итогом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине в будущем станет вопрос смены власти в Киеве, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, на текущем этапе делегации двух стран могут обсуждать только гуманитарные вопросы — обмен пленными, передачу тел погибших и зеленые коридоры.

Мы придем к тому, что в процессе этих переговоров выйдем на вопросы, не связанные с капитуляцией. Может быть, это слово не совсем подходит. Мы любим это слово, но скажем «переговоры о закреплении победы России». Сейчас понятно, что дипломатически это выражает Песков, говоря о меморандумах. Но речь ведь идет не о меморандумах. На самом деле мы в конечном итоге будем идти по пути того, что нам нужен не просто меморандум, а смена власти на Украине. Тем людям, с которыми мы будем общаться, мы должны будем объяснить, что мы будем договариваться по каким-то оперативным вопросам. Например, они хотят говорить про детей. По обмену пленными, по передаче тел погибших. Может быть, даже про зеленые коридоры. Например, коридор города Сумы. Можно поговорить о коридоре города Красноармейска — в украинском понимании это Покровск. Константиновку тоже можно обсудить, — объяснил Перенджиев.

Политолог отметил, что главным условием делегации РФ на переговорах будет требование вывести войска с российских территорий. Перенджиев подчеркнул, что речь идет о закрепленных в Конституции РФ регионах.

В определенном смысле мы все время будем говорить о том, что можем пойти на переговоры о мире, но сначала нужно вывести войска с наших территорий. Об этом Путин говорил еще до всех этих встреч. Я не думаю, что Путин отказался от этих слов. И наша делегация не откажется от этого решения. Главная позиция — должны быть выведены войска ВСУ и вообще все вооруженные формирования с наших территорий. Мы не должны говорить даже о новых территориях — просто наши территории, они включены в Конституцию. И мы не отступимся от них, потому что были проведены референдумы. Все это делалось легально и легитимно, — заключил политолог.

Ранее Александр Перенджиев подчеркнул, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным можно расценивать как простое словоблудие. По его словам, таким образом Зеленский пытается заработать политические очки.

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