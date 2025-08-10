«Заплатишь мне за все!» Экс-муж отбирает однушку, купленную женой до брака

Бывший муж пытается отсудить у 35-летней жительницы Подмосковья часть ипотечной однушки, которую она купила еще до брака. Он утверждает, что вносил платежи за ипотеку и имеет право на долю в квартире. Может ли он это сделать, часто ли встречаются подобные истории и как от них обезопаситься — в материале NEWS.ru.

Как Ирина познакомилась с Артемом

Ирина рассказала NEWS.ru, что встретила 42-летнего Артема в 2020 году на сайте знакомств. Он привлекал своей активностью и предприимчивостью.

«Тогда он жил в Южно-Сахалинске и первым делом написал: „Я буду жить в Москве любой ценой!“. Тогда я призналась ему, что тоже родилась на Дальнем Востоке, только во Владивостоке, и переехала в столицу в 2018 году», — сообщила девушка.

В конце 2019 года женщина взяла в ипотеку на 15 лет старенькую однушку в Балашихе за 2,5 миллиона.

«Я призналась, что очень полюбила Москву. С Артемом мы целыми днями ворковали по переписке. Я сходила с ума от любви! И честно призналась ему, что 15% первоначального взноса мне помогла собрать мама, а ежемесячный платеж в 20 тысяч я смогла осилить сама», — говорит Ирина.

Как Ирина и Артем прожили несколько лет

Артем на самом деле оказался очень предприимчивым. Сразу же устроился на работу, где ему хорошо платили. Ирина начала работать как самозанятая. Спустя полгода, летом, они поженились.

«Подруги советовали мне составить брачный договор, но мама твердила: „Не обижай Артема! Неужели ты ему не веришь?“. Мне самой казалось это немыслимым: все было идеально», — вздыхает Ирина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правда, Артем ввел в их семью важное правило: «все платежи совершаются раздельно», продолжает девушка. Он наотрез отказывался платить за нее ипотеку. При этом, по ее словам, мужчина купил ей в квартиру новый шкаф, шторы, периодически приобретал продукты.

«Я не настаивала, а просто спрашивала: „А что мы будем делать, если у нас появится ребенок?“. Ответа не было», — говорит Ирина.

Как квартира стала камнем преткновения

К весне 2025-го мама и бабушка Ирины помогли ей закрыть ипотеку. За несколько лет отношения с мужем у девушки постепенно испортились. К 2024 году уже было ясно, что брак не сохранить. Девушка рассказывает, что летом на своем ноутбуке он забыл закрыть страницу с социальной сетью, и краем глаза она успела прочитать сообщение лучшему другу: «Если мы разведемся, я останусь без ничего».

«Во время наших ссор, вспыхивающих все чаще, Артем в сердцах кричал: „С чем я останусь после развода?! У тебя-то хоть будет квартира! Ты заплатишь мне за все!“. Но я всерьез это не воспринимала. Мало ли что бывает», — делится Ирина.

В мае 2025 года супруги разъехались. Артем снял себе студию в Москве, а через месяц они развелись. И уже в июле Ирина получила исковое заявление в суд.

«В нем говорится, что квартира — собственность, которую мы приобрели в браке! Артем требует от меня 50% от стоимости. Он утверждает, что вложился в ремонт, потратил деньги, вносил платежи и требует компенсации», — сокрушается Ирина.

Что делать, если супруг хочет отсудить ипотечную квартиру

Сейчас из четырех браков три заканчиваются разводами, а 70% квартир покупается в ипотеку. Из них примерно половину потом пытаются разделить, поделился с NEWS.ru опытом юрист Дмитрий Кваша. Подают друг на друга в суд как мужья, так и жены. Если у них есть дети, часто суды встают на сторону тех, с кем они остаются.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«В описанном случае женщине необходимо показать, насколько ее экс-супруг участвовал в платежах и действительно ли он вносил свои деньги. Если он просто перечислял на ипотечный счет женщины — это одно. Если давал наличными или они складывали в общую кубышку — это другое», — прокомментировал юрист.

По его словам, Ирина может использовать выписки со счетов, где прописаны все денежные переводы и цепочка транзакций, которые докажут, что ипотеку ей помогла закрыть именно мать.

«Забрать жилье у бывшей жены Артем вряд ли сможет. Но при разводе он может заявить, что в квартиру вложены деньги из семейного бюджета, где все общее. Определенно муж имеет право на денежную компенсацию расходов, потраченных на те улучшения, что вместе с женой они сделали в квартире за время его проживания. Проще говоря, надо делить пополам ту мебель, что они купили и ремонт, который сделали», — разъясняет Кваша.

Когда супруг может забрать ипотечную квартиру

Но если квартира куплена в ипотеку одним из супругом до брака и будет доказано, что второй супруг вносил вклад в оплату ежемесячных платежей, она может быть признана совместно нажитым имуществом, продолжил юрист.

«В большинстве случаев суд становится на сторону собственника квартиры. Но второй супруг при этом имеет право требовать компенсацию всех средств, что были им уплачены. То есть требовать не квартиру, а деньги. Однако ситуации бывают разные», — прокомментировал Кваша.

К примеру, возможно, что жена, которая брала ипотеку до брака, в последующем не работала и все дальнейшие платежи делал ее партнер. Тогда он вполне обоснованно может заявить в суде об этом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Если муж скажет: „Моя бывшая супруга внесла первоначальный платеж 10%, а 90% квартиры оплатил я, значит, 45% квартиры должно принадлежать мне. Она не может мне сейчас всю эту сумму отдать, поэтому предлагаю поделить квартиру таким образом, что я ее забираю и компенсирую половину стоимости супруге“», — сообщил юрист.

Как обезопаситься в браке от проблем с недвижимостью

Если у одного из супругов есть ипотека или иное имущество, идеально будет заключить у нотариуса брачный договор, продолжил Кваша. Он определяет, что кому отойдет в случае развода, и делается для того, чтобы в последующем избежать судебных дрязг.

«Если супруг на это не идет, обижается, тогда нужно предусмотреть, что ипотеку лучше платить со своего расчетного счета. И между тем это все равно будет считаться совместно нажитым имуществом», — посоветовал Кваша.

