«Коалиция желающих» больше не хочет отправлять войска на Украину, сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны Великобритании. По его словам, вместо этого Европа сосредоточилась на укреплении военно-промышленного комплекса страны, что позволит Киеву создать собственные дальнобойные ракеты, пишет газета Sunday Times.
Учитывая, что никто не хочет посылать свои войска умирать на Украине, речь идет о том, чтобы убедиться, что украинцы могут устроить нечто большее (подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. — NEWS.ru), — указали авторы материала.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что Украине следует готовиться к конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, власти республики могут воспользоваться ослаблением официального Киева. Депутат уверен, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а западным партнерам она интересна лишь как база ресурсов и буферная зона.
Тем временем военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Польша намерена создать военно-морскую базу в Одессе в случае сохранения города под контролем Украины. При этом он подчеркнул, что Россия не может допустить этого, так как потеря региона приведет к долгосрочным угрозам.