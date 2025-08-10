«Никто не хочет»: Европа передумала отправлять свои войска на Украину Times: «коалиция желающих» из Европы перехотела отправлять войска на Украину

«Коалиция желающих» больше не хочет отправлять войска на Украину, сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны Великобритании. По его словам, вместо этого Европа сосредоточилась на укреплении военно-промышленного комплекса страны, что позволит Киеву создать собственные дальнобойные ракеты, пишет газета Sunday Times.

Учитывая, что никто не хочет посылать свои войска умирать на Украине, речь идет о том, чтобы убедиться, что украинцы могут устроить нечто большее (подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. — NEWS.ru), — указали авторы материала.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что Украине следует готовиться к конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, власти республики могут воспользоваться ослаблением официального Киева. Депутат уверен, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а западным партнерам она интересна лишь как база ресурсов и буферная зона.

Тем временем военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Польша намерена создать военно-морскую базу в Одессе в случае сохранения города под контролем Украины. При этом он подчеркнул, что Россия не может допустить этого, так как потеря региона приведет к долгосрочным угрозам.