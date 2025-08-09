Киев предупредили о войне с европейской страной Депутат Шеремет: Украине следует готовиться к конфликту с Польшей

Украине следует готовиться к конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, власти республики могут воспользоваться ослаблением официального Киева.

Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога, — сказал Шеремет.

Депутат уверен, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а западным партнерам она интересна только как база ресурсов и буферная зона.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Польша намерена создать военно-морскую базу в Одессе в случае сохранения города под контролем Украины. При этом он подчеркнул, что Россия не может допустить этого, так как потеря региона приведет к долгосрочным угрозам.