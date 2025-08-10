Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 07:53

Российский подросток передал мотоцикл военнослужащим в зоне СВО

Подросток из Бронниц передал свой мотоцикл российским военным в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский подросток передал свой мотоцикл бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО), рассказал в Telegram-канале военкор Андрей Медведев. Мальчик пояснил, что хочет помочь военнослужащим при выполнении боевых задач.

Русским воинам от Кирилла. Г. Бронницы, — такую подпись оставили на мотоцикле школьника.

Представитель одного из подразделений Минобороны России записал ответное видео, где рассказал, что они с сослуживцами очень тронуты этим поступком. Мужчина отметил, что прекрасно помнит — каково это, будучи мальчишкой, получить мотоцикл, а уж отдать его потом на благое дело — это «сродни гражданскому героизму». Военный заверил, что транспортное средство достанется достойному бойцу, и пообещал лично вручить Кириллу сувенир — каску с шевронами и подписями командиров.

Ранее российский бизнесмен и волонтер с позывным АСС Андрей Телешев рассказал NEWS.ru, что помогать фронту его в первую очередь мотивировала гражданская позиция. Однако активнее всего он начал поддерживать военнослужащих после гибели друга и товарища, бойца из отряда «БАРС-11» с позывным Пан.

В общей сложности волонтер перевел на помощь фронту уже более 120 млн рублей. Ранее он подвергся нападению родной дочери и двух мужчин. Телешев полагает, что причиной стало направление им очередной партии помощи на СВО. Супруга Телешева также недовольна тем, как он тратит деньги. Родственники даже хотели сдать его в психиатрическую лечебницу

ВС РФ
СВО
подростки
военные
