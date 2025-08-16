Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 13:14

В Гонконге привлекут роботов-собак для борьбы с вирусом чикунгунья

Робот-собака на международной выставке потребительских товаров (CICPE) в Китае Робот-собака на международной выставке потребительских товаров (CICPE) в Китае Фото: Pu Xiaoxu/XinHua/Global Look Press

Гонконг задействует роботов-собак для борьбы с распространением вируса лихорадки чикунгунья, сообщил министр по защите окружающей среды и экологии Се Чжаньхуань. По его словам, техника будет распылять инсектициды в труднодоступных местах, пишет South China Morning Post.

Начиная со следующего месяца мы начнем проводить испытания с использованием робота-собаки для распыления инсектицида на склонах холмов и в других труднодоступных для специальных групп местах, — отметил Се Чжаньхуань.

Министр пояснил, что инициатива позволит сократить нагрузку на сотрудников, которые вынуждены распылять инсектицид в жарких условиях. В случае успешных испытаний к работе привлекут больше роботов-собак.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил завоз в Россию лихорадки чикунгунья, которая продолжает распространяться в Китае. Эксперт отметил, что крупной вспышки заболевания все равно не случится, поскольку вирус передается через укусы определенного вида комаров, который крайне редко встречается на территории РФ.

