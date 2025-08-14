Вирусолог предположил, будет ли вспышка лихорадки чикунгунья в России Вирусолог Альтштейн заявил, что вспышка чикунгуньи в России невозможна

Завоз в Россию лихорадки чикунгунья, которая продолжает распространяться в Китае, вполне возможен, заявил в беседе с NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, крупной вспышки заболевания тем не менее не случится, поскольку вирус передается через укусы определенного вида комаров, который крайне редко встречается на территории РФ.

Это заболевание вызывается тогавирусом, который передается комарами только определенного вида. В России эти комары есть, в основном встречаются в южных районах. Их существенно меньше, чем в Индии, Китае, Африке. У нас до сих пор чикунгуньи не было. В принципе, завоз ее возможен. Если даже это произойдет, большого распространения у нас не может быть, — отметил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что инкубационный период чикунгуньи составляет, как правило, от трех до пяти дней. По словам эксперта, заболевший должен быть изолирован от окружающих.

Ранее врач-вирусолог Виктор Зуев рассказал, что главным симптомом лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах. По его словам, также на теле зараженного может появиться сыпь. Медик добавил, что чикунгунья в переводе с китайского означает «быть согнутым», в данном случае — от боли. При этом также поднимается температура до 40 градусов.