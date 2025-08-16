Помощник Путина ответил на вопрос о дате новой встречи с Трампом Ушаков заявил, что не знает дату следующей встречи Путина и Трампа

Точные сроки следующей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не определены, заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом. Он напомнил, что глава Белого дома перед этим обсудит прошедший саммит с европейскими союзниками.

Пока не знаю. <...> Сейчас президент США сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше, — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что во время краткой беседы у самолета Дональд Трамп продемонстрировал солидарность с Владимиром Путиным. Американский лидер тепло поприветствовал российского президента, отметив, что его визит в Соединенные Штаты был долгожданным.

Также президент США сообщил о начале подготовки трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Трамп указал, что в ходе недавнего саммита были согласованы основные принципы урегулирования украинского кризиса, включая территориальный обмен и американские гарантии безопасности. Охарактеризовав российского коллегу как «сильного» и «чрезвычайно решительного» политика, американский президент выразил убежденность в приближении к завершению конфликта.