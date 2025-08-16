Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:34

Помощник Путина ответил на вопрос о дате новой встречи с Трампом

Ушаков заявил, что не знает дату следующей встречи Путина и Трампа

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Точные сроки следующей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не определены, заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом. Он напомнил, что глава Белого дома перед этим обсудит прошедший саммит с европейскими союзниками.

Пока не знаю. <...> Сейчас президент США сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше, — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что во время краткой беседы у самолета Дональд Трамп продемонстрировал солидарность с Владимиром Путиным. Американский лидер тепло поприветствовал российского президента, отметив, что его визит в Соединенные Штаты был долгожданным.

Также президент США сообщил о начале подготовки трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Трамп указал, что в ходе недавнего саммита были согласованы основные принципы урегулирования украинского кризиса, включая территориальный обмен и американские гарантии безопасности. Охарактеризовав российского коллегу как «сильного» и «чрезвычайно решительного» политика, американский президент выразил убежденность в приближении к завершению конфликта.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Кнайсль раскрыла подход Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине
Журналист заявил о тайной договоренности перед встречей Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.