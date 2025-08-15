Куриные фрикадельки с кабачком в йогуртовом соусе! Простой и вкусный рецепт

Нежные фрикадельки с кабачком: сочные, полезные, тают во рту! Эти фрикадельки — идеальный ужин для всей семьи: куриное филе делает их легкими, тертый кабачок добавляет сочности, а йогуртовый соус с укропом придает свежесть. Готовятся за 30 минут!

Рецепт

Разогрейте духовку до 200 °C. Натрите 1 молодой кабачок (около 200 г) на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте с 500 г куриного фарша, 1 яйцом, 3 ст. л. рубленого укропа, солью и перцем. Сформируйте небольшие шарики.

Выложите фрикадельки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 20 минут до румяности.

Для соуса: смешайте 250 г греческого йогурта, 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. свежего укропа, сок 1/2 лимона, щепотку соли.

Подавайте фрикадельки горячими, полив соусом. Идеально сочетаются с рисом или овощным салатом.

Секрет: кабачок не дает фрикаделькам стать сухими даже при запекании. Йогуртовый соус можно дополнить огурцом или мятой. Дети съедят скрытые овощи без капризов!

