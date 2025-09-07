Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 00:01

Пельмени и близко не стояли: эти манты с мясом и тыквой поразят ароматом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Манты с тыквой — это гастрономическое открытие, которое должен попробовать каждый, ведь они сочетают сочность мяса, сладость тыквы и восточные специи. Эти манты поразят ароматом. Пельмени и близко не стояли!

Вкус этого блюда — нежнейшая начинка, где тыква растворяется в бульоне, создавая кремовую текстуру, а баранина или говядина дополняются пряностями зиры и черного перца.

Рецепт: замесите крутое тесто из 500 г муки, 1 яйца и воды, дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки смешайте 300 г фарша, 200 г тертой тыквы, 1 луковицу, соль, перец и зиру. Раскатайте тесто, нарежьте квадраты, выложите начинку и защипните края, оставив отверстие для пара. Готовьте на пару 40 минут в мантоварке или на решетке над кастрюлей.

Тыква делает мясо невероятно сочным, обогащает блюдо витаминами и придает неповторимый сладковатый вкус. Это блюдо стоит приготовить ради нового кулинарного опыта и восторга ваших близких.

манты
рецепты
тыквы
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
