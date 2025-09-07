Глава РФПИ раскрыл, что приближает мир на Украине Глава РФПИ Дмитриев: мир на Украине близок благодаря переговорам США и России

Урегулирование украинского конфликта приближается благодаря диалогу между США и Россией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в X. По его словам, попытки оказать давление на Москву санкциями провалились.

Мир [на Украине] близок благодаря диалогу между [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным, — написал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зарубежные лидеры положительно оценивают диалог Путина и Трампа. По его словам, собеседники российского лидера приветствуют усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, Песков заявил, что второй раунд переговоров политиков после встречи 15 августа на Аляске может быть организован очень быстро. По его словам, рабочие контакты ведутся постоянно, что позволяет оперативно согласовывать встречи.

Вместе с этим помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у Путина и Трампа нет договоренностей о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет.