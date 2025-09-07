Индия задумалась о ненадежности США из-за двух факторов NYT: в Индии осознали ненадежность США из-за пошлин и разногласий по нефти

Индийские власти осознали, что разногласия с США по поводу пошлин и закупки российской нефти, скорее всего, нанесут урон отношениям двух государств в долгосрочной перспективе, передает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его мнению, даже если стороны найдут способ разрешить сложившуюся ситуацию, политика Белого дома в последние месяцы останется в памяти Нью-Дели как признак ненадежности США в качестве партнера, сказано в материале.

В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям, — отметили в статье.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна продолжит закупки российской нефти, несмотря на настойчивые призывы американского президента Дональда Трампа отказаться от них. По словам главы ведомства, решения будут приниматься исходя из национальных интересов и необходимости контролировать расходы на импорт.

Также премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Индией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Это заявление было сделано на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.