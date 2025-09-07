Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 07:18

Индия задумалась о ненадежности США из-за двух факторов

NYT: в Индии осознали ненадежность США из-за пошлин и разногласий по нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индийские власти осознали, что разногласия с США по поводу пошлин и закупки российской нефти, скорее всего, нанесут урон отношениям двух государств в долгосрочной перспективе, передает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его мнению, даже если стороны найдут способ разрешить сложившуюся ситуацию, политика Белого дома в последние месяцы останется в памяти Нью-Дели как признак ненадежности США в качестве партнера, сказано в материале.

В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям, — отметили в статье.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна продолжит закупки российской нефти, несмотря на настойчивые призывы американского президента Дональда Трампа отказаться от них. По словам главы ведомства, решения будут приниматься исходя из национальных интересов и необходимости контролировать расходы на импорт.

Также премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Индией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Это заявление было сделано на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

США
Индия
нефть
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили на одно из направлений подготовленный США спецназ
Названа страна для наиболее бюджетного отдыха на Новый год
Кадыров назвал ключевое условие, при котором возможен мир на Украине
«Опять будет жаловаться»: предупреждение Путина испугало Зеленского
США и Британии предрекли незавидную судьбу позднего СССР
Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Мощный пожар на Майдане в Киеве попал на видео
Мощный пожар начался на Майдане в Киеве
Вертолет Robinson R66 рухнул в американском штате Миннесота
Названо число подразделений латиноамериканских наемников в рядах ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 сентября: инфографика
Почти 70 дронов сбили за ночь над Россией
Индия задумалась о ненадежности США из-за двух факторов
Глава РФПИ раскрыл, что приближает мир на Украине
Аферисты «добрались» до сведений об образовании в «Госуслугах»
Ученые выявили «приоритетный» вирус у летучих мышей
Песков раскрыл, как мир относится к переговорам Путина и Трампа
Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября
Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.