Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 сентября: инфографика

В ночь на 7 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Краснодарского края, 13 — над территорией Воронежской области, 10 — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Астраханской области, шесть — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.