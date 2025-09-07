Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 07:30

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 сентября: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 7 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Краснодарского края, 13 — над территорией Воронежской области, 10 — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Астраханской области, шесть — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

атаки
ВСУ
Минобороны РФ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили на одно из направлений подготовленный США спецназ
Названа страна для наиболее бюджетного отдыха на Новый год
Кадыров назвал ключевое условие, при котором возможен мир на Украине
«Опять будет жаловаться»: предупреждение Путина испугало Зеленского
США и Британии предрекли незавидную судьбу позднего СССР
Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Мощный пожар на Майдане в Киеве попал на видео
Мощный пожар начался на Майдане в Киеве
Вертолет Robinson R66 рухнул в американском штате Миннесота
Названо число подразделений латиноамериканских наемников в рядах ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 сентября: инфографика
Почти 70 дронов сбили за ночь над Россией
Индия задумалась о ненадежности США из-за двух факторов
Глава РФПИ раскрыл, что приближает мир на Украине
Аферисты «добрались» до сведений об образовании в «Госуслугах»
Ученые выявили «приоритетный» вирус у летучих мышей
Песков раскрыл, как мир относится к переговорам Путина и Трампа
Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября
Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.