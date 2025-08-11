Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:25

Домашние соленые помидоры — как в бочке, только быстрее

Домашние соленые помидоры: простой рецепт Домашние соленые помидоры: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти помидоры пахнут чесноком, зеленью и летом. Их не нужно закатывать, стерилизовать или ждать месяцами — вкус будет, как у бочковых, но уже через 3–4 дня. Рецепт идеален для небольших порций — все готовится прямо в банке.

Небольшие упругие помидоры (лучше сливки или «дамские пальчики») промыть и сделать небольшой прокол (используйте зубочистку) у плодоножки. В банку объемом 1 литр положить зонтик укропа, 2–3 дольки чеснока, пару листиков смородины или вишни, перец горошком и лаврушку. Уложить плотно помидоры, пересыпая кольцами репчатого лука. Сверху — еще немного зелени.

Сделать рассол: на 1 литр холодной кипяченой воды — 2 ст. ложки соли с небольшой горкой. Все тщательно растворить и залить в банку. Закрыть капроновой крышкой, оставить на кухне на сутки, затем убрать в холодильник. Через 3 дня можно пробовать — аромат как у солений с ярмарки!

  • Совет: добавьте немного острого перца, если любите пикантный вкус.

Посмотрите рецепт ассорти в банке — маринуем огурцы с помидорами.

помидоры
рецепты
рецепт
быстрыерецепты
кулинария
кухня
домашние заготовки
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.