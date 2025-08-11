Домашние соленые помидоры — как в бочке, только быстрее

Эти помидоры пахнут чесноком, зеленью и летом. Их не нужно закатывать, стерилизовать или ждать месяцами — вкус будет, как у бочковых, но уже через 3–4 дня. Рецепт идеален для небольших порций — все готовится прямо в банке.

Небольшие упругие помидоры (лучше сливки или «дамские пальчики») промыть и сделать небольшой прокол (используйте зубочистку) у плодоножки. В банку объемом 1 литр положить зонтик укропа, 2–3 дольки чеснока, пару листиков смородины или вишни, перец горошком и лаврушку. Уложить плотно помидоры, пересыпая кольцами репчатого лука. Сверху — еще немного зелени.

Сделать рассол: на 1 литр холодной кипяченой воды — 2 ст. ложки соли с небольшой горкой. Все тщательно растворить и залить в банку. Закрыть капроновой крышкой, оставить на кухне на сутки, затем убрать в холодильник. Через 3 дня можно пробовать — аромат как у солений с ярмарки!

Совет: добавьте немного острого перца, если любите пикантный вкус.

