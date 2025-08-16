«Шаг вперед»: назван вопрос, который до этого не обсуждали РФ и США

«Шаг вперед»: назван вопрос, который до этого не обсуждали РФ и США Политолог Дубравский: Путин затронул тему безопасности Украины на саммите

Президент России Владимир Путин затронул тему безопасности Украины, о которой раньше не говорили, обратил внимание политолог-американист Павел Дубравский. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что это можно считать шагом вперед.

Россия явно разговаривала больше про темы, которые не касаются Украины. При этом затронула, например, вопрос безопасности Украины, о чем до этого ни разу не говорили. Я думаю, что это шаг вперед. Шаг к компромиссу, — пояснил политолог.

По мнению эксперта Россия добилась того, чего хотела. Так, обратил внимание эксперт, были обозначены позиции российской стороны, что было основной целью.

Я бы сказал, что Россия добилась того, чего она хотела. Она обозначила свои позиции, свои конкретные ценности. Американская сторона, скорее, готова была выслушать, но при этом, видимо, была немного обескуражена тем, как Россия рассматривает расширение НАТО, тем, как Россия рассматривает европейскую политику, — добавил Дубравский.

Путин ранее заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. На совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам переговоров на Аляске он добавил, что Москва заинтересована в выводе Киева из кризиса.