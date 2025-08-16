Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:22

Профайлер раскрыл нюанс поведения Трампа и его команды на встрече с Путиным

Профайлер Давыдов: Путин спокойнее Трампа реагировал на вопросы журналистов

Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Марко Рубио во время переговоров в узком составе на Аляске Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Марко Рубио во время переговоров в узком составе на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская делегация в составе главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова не беспокоились за состояние главы государства Владимира Путина, в отличие от американских коллег, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, Лавров и Ушаков выдержанно реагировали на прессу.

Но интересна реакция советников: наши Лавров, Ушаков спокойно смотрят на журналистов и в фотокамеры, не беспокоясь за Путина. Советники Трампа постоянно поворачиваются к нему, проверяя реакцию, состояние, необходимость поддержки и т. д. Пока это набор маркеров, мы не слышим разговоров, но признаки говорят о том, что оба лидера по крайней мере заинтересованы в общении без какой-либо третьей стороны, — считает Давыдов.

Ранее Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских санкций против России после встречи глав государств.

До этого в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и главы Белого дома Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Москвой и Пекином. В нем он предположил, что итогом саммита может стать переход Новороссии под российский флаг.

