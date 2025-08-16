Белоусов рассказал, в каком настроении находится после первых переговоров

Министр обороны России Андрей Белоусов с улыбкой ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о настроении, в котором покидает состоявшиеся в узком формате переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава военного ведомства находился в хорошем расположении духа.

Настроение всегда одинаково — отличное, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп завершили первую часть переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе встречи. Со стороны России в переговоры были включены помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.