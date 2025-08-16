Определена победительница конкурса «Миссис Россия — 2025»

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Екатерина Семенова из Магнитогорска получила титул «Миссис Россия — 2025»

Екатерина Семенова Екатерина Семенова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Представительница Урала 37-летняя Екатерина Семенова стала победительницей юбилейного XXV всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия — 2025», передает корреспондент NEWS.ru. Россиянка, как уточняется, получила в качестве приза авторскую эксклюзивную корону ручной работы.

Второй по значимости титул — «Гран-при миссис Россия — 2025» получила Юлия Смолякова из Самары. В состязании приняли участие жены героев СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери, шесть из которых воспитывают четверых и более детей. Финальное шоу конкурса состоялось в Москве в Театральном центре «На Плющихе».

Тем временем «Миссис Россия Мира — 2025» стала Александра Хватова из Санкт-Петербурга. Финал конкурса прошел в московском концертном центре «Планета КВН». Всего в соревновании приняли участие 150 женщин со всей страны — эта цифра является рекордом. Все они стали победителями региональных этапов конкурса. Самой возрастной участницей стала 92-летняя пенсионерка.

Ранее невестка знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева Марина стала обладательницей титула «Миссис Москва — 2025». За корону боролись 22 участницы, среди которых были жены участников спецоперации, молодые мамы и даже бабушки. Торжественный финал конкурса состоялся в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood под Красногорском.

