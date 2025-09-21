«Интервидение-2025»
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным

Наследие убитого активиста и консерватора Чарли Кирка не знает границ, написал в соцсети Х представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он назвал политика голосом веры и мужества.

Наследие Чарли Кирка не знает границ — это голос веры, мужества и истины, объединяющий всех нас, — написал Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил радость по поводу снятия с эфира телесети ABC авторского шоу Jimmy Kimmel Live! Причиной такого решения стали комментарии комика Джимми Киммела об убийстве Кирка. Трамп назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

До этого в своем телешоу Киммел предположил, что между убийцей активиста и сторонниками Трампа существует связь. Он также обвинил сторонников Трампа в том, что они используют трагедию в своих политических интересах. Представитель ABC подтвердил приостановку показа шоу на неопределенный срок.

