Дмитриев заявил Маску, что в России продолжат дело Кирка Глава РФПИ Дмитриев заявил Илону Маску, что в России будут чтить память Кирка

Россия будет чтить память и наследие убитого американского активиста Чарли Кирка, написал в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя пост миллиардера Илона Маска. Бизнесмен разместил публикацию, в которой пожелал Кирку покоиться с миром.

Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всем мире. И в России мы будем продолжать чтить его память и обеспечим продолжение его наследия борьбы за Свет и Правду, — написал американскому бизнесмену Дмитриев.

Сторонник президента США Дональда Трампа и политический активист Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Юте. У убитого остались жена и двое детей. Активист выступал против помощи Украине, критиковал ее президента Владимира Зеленского и заявлял, что Крым всегда был частью России. В покушении подозревается Тайлер Джеймс Робинсон, правоохранители нашли и задержали его сутки спустя.

Ранее Дмитриев опубликовал в соцсетях переделанный предвыборный лозунг Трампа и призвал сделать мир снова великим. Политик заявил, что добиться этого можно вместе, опираясь на сильные традиционные ценности и дав отпор фейковым новостям.