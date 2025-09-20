«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:55

Дмитриев заявил Маску, что в России продолжат дело Кирка

Глава РФПИ Дмитриев заявил Илону Маску, что в России будут чтить память Кирка

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия будет чтить память и наследие убитого американского активиста Чарли Кирка, написал в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя пост миллиардера Илона Маска. Бизнесмен разместил публикацию, в которой пожелал Кирку покоиться с миром.

Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всем мире. И в России мы будем продолжать чтить его память и обеспечим продолжение его наследия борьбы за Свет и Правду, — написал американскому бизнесмену Дмитриев.

Сторонник президента США Дональда Трампа и политический активист Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Юте. У убитого остались жена и двое детей. Активист выступал против помощи Украине, критиковал ее президента Владимира Зеленского и заявлял, что Крым всегда был частью России. В покушении подозревается Тайлер Джеймс Робинсон, правоохранители нашли и задержали его сутки спустя.

Ранее Дмитриев опубликовал в соцсетях переделанный предвыборный лозунг Трампа и призвал сделать мир снова великим. Политик заявил, что добиться этого можно вместе, опираясь на сильные традиционные ценности и дав отпор фейковым новостям.

Чарли Кирк
Илон Маск
Кирилл Дмитриев
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.