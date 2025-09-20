Королевская семья Британии: последние новости, странные жесты Кейт и Трампа

В Британии обратили внимание на странное поведение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и президента США Дональда Трампа в ходе его государственного визита в Англию. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 20 сентября?

Что не так с поведением Миддлтон и Трампа

Эксперт по языку тела Брюс Дарем в беседе с британским изданием Mirror обратил внимание на странный жест Кейт Миддлтон на встрече с Дональдом Трампом и его женой Меланией. По словам специалиста, принцесса постеснялась взять за руку своего супруга принца Уильяма.

«Когда они отходят от вертолета, Кейт замечает близость Дональда и Мелании <…> и чувствует себя достаточно некомфортно. Ее мозг говорит ей подойти поближе к Уильяму, но из-за укоренившегося в ней королевского протокола все, что вы получаете, — это сдвиг сумочки, который показывает, что она хочет это сделать, но контролирует себя», — сказал Дарем.

В то же время газета Newsweek отметила, что Дональд Трамп не стал придерживаться правил и вышел за рамки общения с Миддлтон на официальном приеме в Виндзорском замке. Журналисты заметили, что президент США потянулся поправить стул принцессы, при том что регламент не предусматривает такой жест с его стороны.

Кейт Миддлтон и Мелания Трамп Фото: i-Images/Global Look Press

Уточняется, что, когда Кейт садилась за стол, сзади оказался мужчина, который должен был подставить ей стул, но Трамп тоже наклонился, чтобы помочь. Newsweek отмечает, что этот эпизод произошел спустя ровно 13 лет после того, как политик с «большим энтузиазмом» прокомментировал фотографии Миддлтон топлес, которые были сделаны папарацци с помощью длиннофокусного объектива, когда она загорала во дворе замка во Франции.

Как Трамп унизил принца Гарри

Дональд Трамп унизил принца Гарри во время встречи с королевской семьей, сообщает издание Daily Mail. На официальном банкете президент США заявил, что встреча с британским монархом стала для него большой честью, и похвалил Карла III за воспитание такого сына, как принц Уильям.

«Я просто хочу сказать, что Его Величество также воспитал замечательного сына, Его Королевское Высочество, принца Уэльского. Это действительно удивительно. Мы узнали вас поближе, и я думаю, что вас ждет невероятный успех в будущем», — заявил Трамп.

При этом американский лидер не упомянул младшего сына Карла III принца Гарри. Как пишет Daily Mail, таким образом он унизил герцога Сассекского, который организовал спортивные соревнования ветеранов войн, получивших инвалидность.

