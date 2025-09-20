«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 12:21

Российские бойцы подняли на воздух вражеский склад с боеприпасами

МО: ВС России ударили по складу с боеприпасами и местам запуска БПЛА

Вооруженные силы России ударили по складу с боеприпасами, местам запуска БПЛА большой дальности и пунктам временной дислокации ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Для этого использовались авиация, ударные дроны, ракеты и артиллерия.

Нанесено поражение складу боеприпасов, местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что военные объекты Украины стали целью массированного комбинированного удара с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. ВС РФ якобы применили не менее 50 дронов типа «Герань-2», а также десятки ракет Х-101.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения продолжают успешное наступление в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики. Они постепенно окружают город. Также российские вооруженные силы достигли значительного тактического успеха на Днепропетровском направлении, добавил он.

