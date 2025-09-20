«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 12:05

Появились фото с места железнодорожной аварии в Амурской области

Дальневосточная прокуратура показала фото с места ЧП на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сети появились кадры с последствиями аварии на железной дороге в Приамурье, видео опубликовала в Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. Инцидент случился в пятницу 19 сентября. По предварительным данным следствия, укладочный поезд сошел с рельсов и выехал на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой.

В момент схода поезда на платформе находились десять человек, еще двое работали на укладочном кране. Двое работников погибли, 12 пострадали. На место аварии приезжал Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов, в области из-за схода поезда с рельс объявили режим ЧС. Его сняли на следующий день.

Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Дальневосточный Следственный комитет возбудили уголовное дело по статьи 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что был арестован водитель затонувшего в Забайкалье вездехода. Машина с геологами упала в озеро в Каларском районе из-за отказа тормозов. В ней находилось девять человек, из которых четверо смогли выбраться, пятеро погибли.

