20 сентября 2025 в 12:23

В США и ОБСЕ следили за ходом военных учений «Рубеж-2025»

США и ОБСЕ прислали наблюдателей, чтобы следить за учениями «Рубеж-2025»

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Представители Международного комитета Красного Креста, США и ОБСЕ наблюдали за проведением заключительного этапа командно-штабных учений «Рубеж-2025» в Киргизии, сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. Учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошли на территории учебно-тренировочного центра «Эдельвейс».

В мероприятии приняли участие военные атташе Республики Казахстан, Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Индия, Турецкой Республики, США, а также представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, уточнил Щегрикович.

В учениях принимали участие военные из Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Общая численность участников составила 1 200 человек и 500 единиц военной и специальной техники.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали свои учения у российских границ. Маневры под названием «Молния» (Pikne) стартуют в Эстонии и продлятся две недели. На низ приедут три тысячи солдат из США, Великобритании, Франции, Канады, Латвии и Эстонии.

военные учения
ОДКБ
ВС РФ
НАТО
