14 августа 2025 в 05:30

Россиянам рассказали, можно ли привлечь к ответственности за порчу клумб

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за порчу цветов на клумбах может грозить ответственность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За порчу цветов на клумбах возле многоквартирных домов может грозить административная или уголовная ответственность, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такие действия считаются посягательством на чужое имущество, а вид наказания зависит от стоимости поврежденных растений и обстоятельств происшествия.

Жители многоквартирных домов часто стараются сделать двор красивее — сажают цветы или обустраивают небольшие клумбы. Иногда кто-то может сорвать эти растения или даже выкопать их. В таких случаях речь идет о посягательстве на чужое имущество. За порчу или хищение цветов действует административная и уголовная ответственность. Если человек просто повредил посадки, это может быть расценено как мелкое хулиганство — ему грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. Если растения забрали с собой, речь уже идет о мелком хищении, где штраф может достигать пятикратной стоимости похищенного, а в некоторых случаях возможен арест до 15 суток, — пояснил Бондарь.

Он уточнил, что при ущербе свыше 2,5 тысячи рублей испортившим клумбы гражданам грозит уголовное дело. По его словам, чтобы защитить цветы возле дома, жителям стоит фиксировать нарушения и обращаться в полицию.

Когда стоимость похищенных с клумбы многоквартирного дома цветов превышает 2,5 тысячи рублей, могут привлечь по статье 158 УК РФ (кража). Тут наказание может включать лишение свободы на срок до двух лет. Жители, столкнувшиеся с такими ситуациями, могут попробовать решить вопрос мирно — иногда помогает разместить объявление с просьбой бережно относиться к клумбам. Если это не приносит результата, можно обратиться в УК или ТСЖ через приложение «Госуслуги.Дом» с просьбой усилить контроль. В случае повторяющихся случаев обращайтесь с заявлением в полицию, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что шумных соседей можно привлечь к административной ответственности. Он подчеркнул, что за нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» россиянам грозит предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей.

