Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла

Гидрофильное масло следует наносить сухими руками на сухую кожу, заявила NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. Как подчеркнула врач, особое внимание нужно уделить зонам с макияжем.

Нанесите гидрофильное масло сухими руками на сухую кожу. Легкими круговыми движениями распределите масло по лицу, уделяя особое внимание зонам, где есть макияж. После этого добавьте немного воды, чтобы масло превратилось в легкую эмульсию, что поможет лучше растворить загрязнения. Тщательно смойте средство теплой водой, чтобы удалить остатки масла. Завершите процедуру, используя мягкое очищающее средство, чтобы обеспечить коже дополнительное очищение и свежесть, — отметила Казарян.

Выбор гидрофильного масла должен основываться на типе кожи, добавила специалист. По ее словам, для сухой кожи подойдут более питательные формулы, а для жирной — легкие с противовоспалительными компонентами.

