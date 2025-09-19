Косметолог дала советы, как просто восстановить волосы после 50 лет

Косметолог дала советы, как просто восстановить волосы после 50 лет Косметолог Рябинова: орехи помогут сохранить здоровье волос после 50 лет

Для восстановления волос после 50 лет рекомендуется добавлять в рацион орехи, рыбу, яйца и зелень, а также делать домашние маски с протеинами пшеницы и шелка, заявила «Вечерней Москве» косметолог Наталья Рябинова. Эксперт также посоветовала использовать правильные шампуни.

Начните с мягких шампуней без агрессивных ПАВ и сократите частоту мытья, выбирая теплую, а не горячую воду. Массаж кожи головы во время мытья улучшит кровообращение и питание фолликулов. В арсенале обязательно должны быть питательные маски глубокого действия, масла (аргановое, кокосовое, жожоба), — отметила Рябинова.

По ее мнению, волосам также помогут несмываемые кремы или сыворотки — они создадут защитный барьер. Немаловажно минимизировать использование фена, а для расчесывания волос прибегать к щеткам с натуральной щетиной.

Ранее парикмахер Мария Бурланкова заявила, что большое количество стайлинга препятствует воздухообмену и блокирует фолликулы, что может привести к выпадению волос. По ее словам, обильное нанесение средств для укладки на кожу головы может обернуться зудом и раздражением.