14 августа 2025 в 05:22

Трамп назвал столицу США одним из самых преступных городов

Трамп считает, что в Вашингтоне зафиксирован самый высокий уровень преступности

Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом уровне преступности в столице страны, сравнив показатели Вашингтона с наиболее опасными городами мира. В своем посте в Truth Social американский лидер привел статистику.

Согласно показателям, оказавшимся в распоряжении политика, уровень убийств в округе Колумбия превышает аналогичные показатели в Мехико, Боготе и других криминальных столицах. Трамп также обвинил местные власти в занижении официальной статистики преступлений.

Вашингтон, округ Колумбия, имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, превышающий показатели многих самых криминальных стран третьего мира, — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент объявил о введении федерального контроля над полицией Вашингтона и переброске подразделений Национальной гвардии для борьбы с преступностью. Трамп пообещал восстановить порядок в столице, заявив, что город будет «очищен от грязи» и вновь станет безопасным для жителей.

До этого президент США заявлял, что намерен ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами, участвующими в преступной деятельности, и депортировать их. Эффективность таких мер пока остается под вопросом.

