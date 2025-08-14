Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф Юрист Салкин: самовольный монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штрафом

Установка спутниковой антенны без согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме грозит штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Как он пояснил, размер штрафа составляет от 1000 до 2500 рублей.

Согласно статьям 36, 44–46 Жилищного кодекса Российской Федерации, спутниковую антенну на фасаде или крыше многоквартирного жилого дома можно ставить только по решению общего собрания собственников. В противном случае грозит демонтаж по суду и штраф от 1000 до 2500 рублей, — объяснил Салкин.

Эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что соседей нельзя привлечь к ответственности за сильный запах еды из их квартиры, так как действующее законодательство не регулирует этот вопрос. По его словам, пользоваться кухней для приготовления пищи — это законное право каждого жильца.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что шумных соседей можно привлечь к административной ответственности. Он подчеркнул, что за нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» россиянам грозит предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей.