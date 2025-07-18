Россиянам рассказали, как вырастут штрафы за нарушение ПДД Штраф за отказ остановить автомобиль вырастет в России с 18 июля

Штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения в России вырастут уже с 18 июля, предупредил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет в том числе о штрафах за невыполнение требования остановить автомобиль. Они увеличатся до 10 тысяч рублей.

С 18 июля будут штрафовать за невыполнение требования остановить транспортное средство на сумму до 10 тысяч, — рассказал Шкуматов.

Он объяснил, что зачастую отказ остановить транспортное средство происходит, когда за рулем находится нетрезвый водитель. Это нередко приводит к погоням, авариям и даже стрельбе. При этом водители, соблюдающие ПДД, даже не заметят изменений, отметил Шкуматов.

Ранее член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко предупредил, что самокатчик может понести уголовную ответственность, если при аварии с пешеходом его здоровью будет причинен значительный вред. По его словам, данная мера регулируется статьей о причинении тяжкого вреда по неосторожности.