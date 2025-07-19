Опубликованы фотографии «огненной линзы» в небе над Камчаткой

Опубликованы фотографии «огненной линзы» в небе над Камчаткой Ученый Демянчук показал снимки подсвеченного лавой облака над Ключевской Сопкой

Ученый-вулканолог Юрий Демянчук опубликовал в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН фотографии облака над кратером гигантского вулкана Ключевская Сопка. При этом оно было необычно подсвечено снизу раскаленной лавой.

Жерло горы заполняется лавой, которая подсвечивает продукты парогазовой деятельности над вершиной. Так образуется лентикулярное облако.

Эти образования, напоминающие гигантские летающие тарелки или линзы, сами по себе встречаются нечасто. Однако данный случай особенный: облако освещено изнутри свечением лавы, бурлящей в кратере самого высокого действующего вулкана Евразии.

На Ключевской Сопке зафиксирован очередной всплеск активности. Глубоко под землей происходит движение магмы. Пока специалисты ведут постоянное наблюдение, пытаясь понять, к чему приведет этот процесс. Как отмечают эксперты, прогнозы делать рано.

Ранее сообщалось, что ученые за сутки зарегистрировали 246 сейсмических событий на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Как сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН, над кратером фиксировалось мощное свечение.