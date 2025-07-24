Более 5,3 тысячи человек госпитализировали за неделю из-за жары в Японии

Более 5,3 тысячи человек госпитализировали за неделю из-за жары в Японии

Более 5,3 тысячи жителей Японии госпитализированы с тепловыми ударами за минувшую неделю, сообщило Министерство по административным делам и коммуникациям страны. От последствий сильной жары умерли три человека.

С 1 мая госпитализированы 44 322 человека, умерли — 46 человек. На июль и август в Японии обычно приходится период наиболее жаркой погоды. Сейчас в ряде районов, в том числе в Токио, воздух прогрелся до 35 градусов.

Ежегодно в Японии десятки тысяч людей госпитализируют с тепловыми ударами. Каждый год из-за жары умирают сотни человек.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с NEWS.ru заявил, что в начале августа в столицу может прийти аномальная жара. По его мнению, стоит ожидать, что из-за глобального потепления подобное резкое повышение температуры будет повторяться из года в год. Кроме того, аномально тепло в этом августе может быть на всей территории России.

До этого сообщалось, что аномально высокие температуры серьезно влияют на психоэмоциональное состояние людей. Каждый пятый россиянин становится раздражительным в жару, а каждая 10-я семья сталкивается с учащением бытовых конфликтов.