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21 июля 2025 в 02:57

Названа необычная причина раздражительности и стресса у россиян

Исследование Kalashnikov показало, что россияне испытывают стресс из-за жары

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аномально высокие температуры серьезно влияют на психоэмоциональное состояние людей, показало исследование бренда климатической техники Kalashnikov. Каждый пятый россиянин становится раздражительным в жару, а каждая десятая семья сталкивается с учащением бытовых конфликтов, пишет «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, 21% респондентов признались, что в жаркую погоду испытывают беспричинное раздражение и выплескивают негатив на окружающих. При этом 8% семей конфликтуют ежедневно, когда столбик термометра поднимается особенно высоко. Почти 15% участников исследования демонстрируют противоположную реакцию — они становятся вялыми и апатичными.

Также 19% опрошенных отметили, что в жаркие дни семья чаще собирается в комнате с кондиционером. Около 18% считают, что кондиционер снижает уровень напряженности в доме.

Однако создание комфортного микроклимата нередко становится причиной новых разногласий. В 22% семей регулярно возникают споры о включении кондиционера и выборе температурного режима. Треть респондентов решают эти вопросы мирно, учитывая текущие погодные условия, а 18% предпочитают мульти-сплит-системы, позволяющие индивидуально регулировать температуру в разных комнатах.

Ранее сообщалось, что также спастись от жары помогают арбузы. Астраханская область признана одним из лучших арбузных регионов России. Ее климат — жара и вода из Волги — способствует раннему созреванию бахчевых культур, считают специалисты.

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