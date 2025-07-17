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17 июля 2025 в 21:41

Назван лучший регион России для охоты за арбузами

Астраханская область вошла в число лучших арбузных регионов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Астраханская область признана одним из лучших арбузных регионов России — такой вывод сделали эксперты сервиса путешествий «Туту» по итогам собственного исследования. Климат Астрахани — жара и вода из Волги — способствует раннему созреванию бахчевых культур, передает Lenta.ru.

По данным сервиса, арбузы в регионе начинают массово появляться уже во второй половине июля. На местных бахчах плоды можно купить в два-три раза дешевле, чем в супермаркетах — в среднем по 30–35 рублей за килограмм, а иногда и дешевле. К октябрю арбузы становятся особенно сладкими.

Аналитики уточнили, что кроме Астраханской области в список лучших регионов для арбузного туризма попали Волгоградская и Оренбургская области. Первый сезон длится с конца июля до конца сентября, а во второй — с середины августа.

Ранее аналитики зафиксировали рекордный рост цен на черешню в июне 2025 года — в среднем по России ягода подорожала на 38% в годовом выражении, а в Москве и области скачок цен составил 42%. При этом спрос снизился лишь на 5%. Аналогичная тенденция наблюдалась и среди косточковых фруктов: персики, абрикосы и нектарины подорожали на 13% при минимальном снижении объемов продаж всего в 3%.

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