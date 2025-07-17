Раскрыто, какая ягода в России подорожала сильнее остальных В России черешня стала лидером по темпам роста цен в июне 2025 года

Черешня возглавила рейтинг ягод с наиболее стремительным ростом цен в июне 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Когнтур.Маркет». Средняя розничная цена килограмма по стране увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В столичном регионе динамика оказалась еще более выраженной — в Москве и Подмосковье стоимость этих ягод выросла на 42%.

Несмотря на значительное подорожание, потребительский спрос на черешню снизился лишь на 5%, что свидетельствует о сохраняющейся популярности данного продукта среди россиян. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке косточковых фруктов: цены на персики, абрикосы и нектарины поднялись на 13%, тогда как объемы их покупок сократились всего на 3% за первый месяц лета.

Ранее эксперт Александр Анфиногенов резко раскритиковал ситуацию с ценами на основные овощи. Реагируя на данные Росстата, он назвал удорожание свеклы и моркови «постыдным», а рост стоимости картофеля на 160% за прошлый год — неприемлемым. Аналитик обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда Белоруссия с населением 9 миллионов человек пытается помогать России с поставками картофеля.

До этого эксперты спрогнозировали сезонное снижение цен на овощи в августе. Так, стоимость моркови, белокочанной капусты, свеклы, картофеля, помидоров и яблок в розничных сетях может уменьшиться на 15-20%.