Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами

Американские ученые смогли создать 3D-модель вируса Повассан (POWV), который переносят клещи. На данный момент от него нет лекарства, сообщается в опубликованных исследованиях в журнале Science Advances.

Известно, что агрессивный вирус может вызывать судороги, паралич, энцефалит и даже привести к коме. При этом количество заражений среди людей в США растет. Пока ученые мало знают о структуре болезнетворного организма, что затрудняет разработку лекарства и методов лечения. Однако ученым удалось воссоздать детальную 3D-модель.

Ранее эпидемиолог Андрей Сахаров раскрыл страшные последствия китайской лихорадки чикунгунья — она вызывает боль в суставах, которая может сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Он отметил, что заболевание редко приводит к летальным исходам — как правило, они связаны с осложнениями или сопутствующими болезнями.

Также директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале создания вакцины от опасного китайского вируса в России. На разработку препарата потребуется два года.