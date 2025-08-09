Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 20:55

Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами

Американские ученые разработали 3D-модель переносимого клещами вируса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые смогли создать 3D-модель вируса Повассан (POWV), который переносят клещи. На данный момент от него нет лекарства, сообщается в опубликованных исследованиях в журнале Science Advances.

Известно, что агрессивный вирус может вызывать судороги, паралич, энцефалит и даже привести к коме. При этом количество заражений среди людей в США растет. Пока ученые мало знают о структуре болезнетворного организма, что затрудняет разработку лекарства и методов лечения. Однако ученым удалось воссоздать детальную 3D-модель.

Ранее эпидемиолог Андрей Сахаров раскрыл страшные последствия китайской лихорадки чикунгунья — она вызывает боль в суставах, которая может сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Он отметил, что заболевание редко приводит к летальным исходам — как правило, они связаны с осложнениями или сопутствующими болезнями.

Также директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале создания вакцины от опасного китайского вируса в России. На разработку препарата потребуется два года.

вирусы
США
модели
клещи
