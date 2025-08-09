Названа причина смерти народного артиста России Краско

Причиной смерти народного артиста России Ивана Краско стало онкологическое заболевание желудка, передает РИА Новости. Актер ушел из жизни незадолго до своего 95-летия.

Онкология желудка, — сообщил собеседник агентства, добавив, что в силу преклонного возраста организм артиста устал бороться с болезнью.

Театр им. Комиссаржевской, где Краско прослужил около 60 лет, в субботу сообщил, что артист скончался после тяжелой продолжительной болезни. Дата прощания будет объявлена позднее.

Ранее стало известно, что первым, кто поддержал семью Ивана Краско после известия о его смерти, стал друг и коллега по цеху — известный актер Дмитрий Харатьян. Он позвонил родным актера и выразил им свои соболезнования.

В свою очередь актер Михаил Боярский признался, что со смертью Ивана Краско для него ушел целый кусок жизни. По его словам, он был очень близок с дебютировавшим в кино в 1961 году эпизодической ролью летчика в военном фильме «Балтийское небо» актером.