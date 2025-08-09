Всего два ингредиента, и полезное лакомство готово — желе из смородины

Всего два ингредиента, и полезное лакомство готово — желе из смородины

Смородиновое желе — одна из самых удачных заготовок: оно получается ярким, ароматным, хорошо хранится и радует вкусом даже зимой. Для приготовления не нужны желатин или пектин — в ягодах и так достаточно природных загустителей.

Сначала переберите и промойте ягоды, где-то килограмм черной или красной смородины. Переложите их в кастрюлю, разомните толкушкой и доведите до кипения на слабом огне. Варите 5–7 минут, затем перетрите массу через сито, чтобы отделить сок. Полученный сок снова доведите до кипения, постепенно добавляя сахарный песок. Советуем взять около 800 г, но можно и придерживаться пропорций 1:1. Уваривайте массу на среднем огне 30–40 минут, пока желе не загустеет. Проверить готовность легко: капля на холодной тарелке должна держать форму. Разлейте горячее желе по стерильным банкам, закройте крышками и остудите под полотенцем.

Совет: чем дольше уваривается желе, тем гуще оно получится. Но не передержите — можно получить слишком плотную массу.

Посмотрите рецепт классического варенья из из черной смородины у нас на сайте.