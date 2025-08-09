Названы лучшие продукты для профилактики деменции

Обычные продукты питания могут стать мощными союзниками в сохранении когнитивного здоровья — особенно ценными для работы мозга оказались ягоды, пишет издание Ferra. Авторы отметили, что ягоды содержат флавоноиды — природные соединения, которые не только снижают воспалительные процессы, но и активно стимулируют мозговое кровообращение.

Примечательно, что положительный эффект от употребления ягод наблюдается даже у людей с повышенной предрасположенностью к нейродегенеративным заболеваниям. В частности, речь идет о болезнях Альцгеймера и Паркинсона, лобно-височной деменции и других нарушениях работы мозга.

Не менее важную роль играет и листовая зелень — шпинат, кейл и рукола, которые при регулярном употреблении помогают замедлить возрастное ухудшение памяти. Как отмечают авторы, любители зеленых овощей сохраняют ясность мышления значительно дольше.

Особое место в «меню для мозга» занимают грецкие орехи, богатые уникальным сочетанием полезных жирных кислот, антиоксидантов и полифенолов. Не менее ценна и рыба, которая не только улучшает когнитивные способности в пожилом возрасте, но и служит эффективной профилактикой деменции.

