Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 18:48

Названы лучшие продукты для профилактики деменции

Ferra: употребление ягод, зелени и орехов снижает риск развития деменции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычные продукты питания могут стать мощными союзниками в сохранении когнитивного здоровья — особенно ценными для работы мозга оказались ягоды, пишет издание Ferra. Авторы отметили, что ягоды содержат флавоноиды — природные соединения, которые не только снижают воспалительные процессы, но и активно стимулируют мозговое кровообращение.

Примечательно, что положительный эффект от употребления ягод наблюдается даже у людей с повышенной предрасположенностью к нейродегенеративным заболеваниям. В частности, речь идет о болезнях Альцгеймера и Паркинсона, лобно-височной деменции и других нарушениях работы мозга.

Не менее важную роль играет и листовая зелень — шпинат, кейл и рукола, которые при регулярном употреблении помогают замедлить возрастное ухудшение памяти. Как отмечают авторы, любители зеленых овощей сохраняют ясность мышления значительно дольше.

Особое место в «меню для мозга» занимают грецкие орехи, богатые уникальным сочетанием полезных жирных кислот, антиоксидантов и полифенолов. Не менее ценна и рыба, которая не только улучшает когнитивные способности в пожилом возрасте, но и служит эффективной профилактикой деменции.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила NEWS.ru, что в жаркую погоду организм тратит энергию на охлаждение, из-за чего мозг получает меньше кислорода и питательных веществ. По ее словам, это приводит к ухудшению когнитивных функций, бессоннице и повышенной утомляемости. Также специалист отметила, что негативно сказаться на активности мозга в жаркое время может снижение количества жидкости в организме.

продукты
здоровье
деменция
болезнь Альцгеймера
болезнь Паркинсона
заболевания
ягоды
зелень
орехи
рыба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи
Названа точная дата прощания с Краско
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель переносимого клещами страшного вируса
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.