В России раскритиковали резкий рост цен на свеклу Специалист FMCG-рынка Анфиногенов назвал позором ситуацию с ценами на свеклу

Ситуация с ценами на свеклу и морковь вызывает настоящий стыд, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса (FMCG) Александр Анфиногенов. Так он отреагировал на сообщение Росстата о подорожании этих двух овощей.

Все хотят заработать сразу и много. Поэтому, когда происходят какие-то даже природные катаклизмы, сразу начинается навязывание новых повышенных цен, апеллируя к тому, что где-то неурожай, где-то затопило, где-то подморозило. Но когда речь идет о традиционных овощах, агротехника которых уже веками апробирована — ну, стыдно, — высказался Анфиногенов.

Он также возмутился подорожанием картофеля за прошлый год на 160%. Анфиногенов отметил, что с этим продуктом России пытается помогать девятимиллионная Белоруссия. По его словам, то, что происходит с ценами на традиционные овощи — это «тревожный звонок» для профильного министерства.

Экономист Сергей Суетин ранее спрогнозировал, что некоторые овощи в российских магазинах потеряют до 20% стоимости в августе. По его словам, в первую очередь это коснется моркови, белокочанной капусты, свеклы, картофеля, помидоров и яблок.