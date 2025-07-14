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14 июля 2025 в 08:06

Названы овощи, которые резко подешевеют в августе

Экономист Суетин: морковь, картофель и томаты подешевеют на 10–20% в августе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Овощи в российских магазинах потеряют до 20% стоимости в августе, заявил преподаватель Института международных экономических связей доцент Сергей Суетин. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», в первую очередь это коснется моркови, белокочанной капусты, свеклы, картофеля, помидоров и яблок.

Во второй половине августа вполне можно ожидать снижение цен на плодоовощную продукцию <...>. Снижение может составить 10–20%. Молоко тоже подешевеет, но не так существенно, на 2–3%, — отметил Суетин.

Вместе с этим он предположил, что говядина и свинина в этот период подорожают на 3–4%. А непродовольственные товары первой необходимости могут увеличиться в цене на 3–5%.

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила, что падение закупочных цен на яйца может означать ликвидацию кур-несушек на птицефабриках. Парламентарий направила Росптицесоюзу письмо с просьбой предоставить данные об условиях поставки яиц, так как опасается роста цен к Новому году. Так, закупочные цены на яйца составили 30 рублей при себестоимости в 60 рублей.

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