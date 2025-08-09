Российский атлет обновил рекорд России в беге Легкоатлет Никитин обновил рекорд России в забеге на 10 тысяч метров

Российский легкоатлет Владимир Никитин обновил национальный рекорд в беге на 10 000 метров в финале чемпионата России по легкой атлетике в Казани. Спортсмен показал время 27 минут 48,29 секунды, побив рекорд Сергея Иванова 2008 года (27 минут 53,12 секунды).

Второе место занял Евгений Рыбаков с результатом 28 минут 28,01 секунды. Третьим финишировал Анатолий Рыбаков — 28 минут 29,31 секунды.

Никитину 32 года; он многократный чемпион России на длинных дистанциях и победитель командного чемпионата России 2024 года в беге на 5000 метров. Новый рекорд стал важной вехой для спортсмена и для отечественной легкой атлетики — первое обновление рекорда страны на этой дистанции с 2008 года.

Ранее спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах. Предыдущее высшее достижение — 10,10 — принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986-м году, его также повторил в 2006 году россиянин Андрей Епишин.