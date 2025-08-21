Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 06:31

Эти остатки урожая — рай для мышей: что нельзя оставлять в земле на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые растения категорически нельзя оставлять в земле на зиму — они становятся идеальным убежищем и кормовой базой для мышей.

Корнеплоды (морковь, свекла, репа) привлекают грызунов сладкими соками, особенно если повреждены при уборке. Топинамбур и батат, оставленные в грунте, превращаются в «мышиный ресторан» из-за высокой сахаристости. Капустные кочерыжки и остатки ботвы создают уютные гнезда для зимовки вредителей. Помните, эти остатки урожая — рай для мышей.

Даже декоративные растения с мясистыми корнями (георгины, гладиолусы) могут приманивать мышей, если их не выкопать до заморозков. Чтобы избежать нашествия грызунов, тщательно убирайте все растительные остатки, перекапывайте грядки и используйте ловушки или ультразвуковые отпугиватели в зоне риска.

Ранее был назван многолетник, который отпугивает комаров и мышей, благоухает на весь участок.

грызуны
дачи
огороды
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
