Эти остатки урожая — рай для мышей: что нельзя оставлять в земле на зиму

Некоторые растения категорически нельзя оставлять в земле на зиму — они становятся идеальным убежищем и кормовой базой для мышей.

Корнеплоды (морковь, свекла, репа) привлекают грызунов сладкими соками, особенно если повреждены при уборке. Топинамбур и батат, оставленные в грунте, превращаются в «мышиный ресторан» из-за высокой сахаристости. Капустные кочерыжки и остатки ботвы создают уютные гнезда для зимовки вредителей. Помните, эти остатки урожая — рай для мышей.

Даже декоративные растения с мясистыми корнями (георгины, гладиолусы) могут приманивать мышей, если их не выкопать до заморозков. Чтобы избежать нашествия грызунов, тщательно убирайте все растительные остатки, перекапывайте грядки и используйте ловушки или ультразвуковые отпугиватели в зоне риска.

