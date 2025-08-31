Огурчики в горчично-сахарном маринаде! Хит зимних заготовок! Эти хрустящие огурчики с пикантным острым маринадом станут хитом ваших зимних заготовок. Идеальный баланс остроты, сладости и кислоты делает их универсальной закуской к любому столу. Простой рецепт гарантирует потрясающий результат.
Ингредиенты
- Огурцы — 4 кг
- Сахар — 1 ст.
- Соль — 3 ст. л.
- Уксус 9% — 1 ст.
- Масло растительное — 1 ст.
- Перец черный молотый — 1 ч. л.
- Перец красный молотый — 1 ч. л.
- Горчица сухая — 2 ст. л.
- Горчица зернами — 50 г
- Чеснок — 2 ст. л. (измельченный)
Приготовление
- В первую очередь готовят маринад, для чего в подходящей емкости соединяют сахар, соль, уксус, растительное масло, оба вида молотого перца, сухую горчицу и измельченный чеснок, тщательно все перемешивают до полного растворения сыпучих компонентов. Огурцы нарезают предпочтительным способом — тонкими кружочками или длинными дольками вдоль. Нарезанные огурцы перекладывают в маринад и хорошо перемешивают, чтобы все кусочки равномерно покрылись соусом.
- Оставляют смесь при комнатной температуре на два часа для маринования, не забывая аккуратно перемешивать ее каждые тридцать минут. По истечении этого времени кастрюлю с огурцами в маринаде ставят на огонь, доводят до кипения и проваривают до момента, когда огурцы заметно изменят свой цвет на более оливковый. Горячую закуску сразу же раскладывают по стерильным банкам, герметично закатывают крышками, переворачивают банки вверх дном и укутывают теплым одеялом для медленного постепенного остывания.
