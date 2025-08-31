Огурчики в горчично-сахарном маринаде! Хит зимних заготовок! Эти хрустящие огурчики с пикантным острым маринадом станут хитом ваших зимних заготовок. Идеальный баланс остроты, сладости и кислоты делает их универсальной закуской к любому столу. Простой рецепт гарантирует потрясающий результат.

Ингредиенты

Огурцы — 4 кг

Сахар — 1 ст.

Соль — 3 ст. л.

Уксус 9% — 1 ст.

Масло растительное — 1 ст.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Перец красный молотый — 1 ч. л.

Горчица сухая — 2 ст. л.

Горчица зернами — 50 г

Чеснок — 2 ст. л. (измельченный)

Приготовление

В первую очередь готовят маринад, для чего в подходящей емкости соединяют сахар, соль, уксус, растительное масло, оба вида молотого перца, сухую горчицу и измельченный чеснок, тщательно все перемешивают до полного растворения сыпучих компонентов. Огурцы нарезают предпочтительным способом — тонкими кружочками или длинными дольками вдоль. Нарезанные огурцы перекладывают в маринад и хорошо перемешивают, чтобы все кусочки равномерно покрылись соусом. Оставляют смесь при комнатной температуре на два часа для маринования, не забывая аккуратно перемешивать ее каждые тридцать минут. По истечении этого времени кастрюлю с огурцами в маринаде ставят на огонь, доводят до кипения и проваривают до момента, когда огурцы заметно изменят свой цвет на более оливковый. Горячую закуску сразу же раскладывают по стерильным банкам, герметично закатывают крышками, переворачивают банки вверх дном и укутывают теплым одеялом для медленного постепенного остывания.

Ранее мы готовили невероятную закатку «Ассорти» на зиму. Весь урожай в 1 банке!