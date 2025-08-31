День знаний — 2025
Салат «Мелодия» из 3 ингредиентов! Быстрая закуска с пекинской капустой

Салат «Мелодия» из 3 ингредиентов! Быстрая закуска с пекинской капустой, сыром в пикантной заправке с горчицей и чесноком создает гармоничный и яркий вкус. Этот салат готовится за пять минут и станет вашим секретным оружием на кухне.

Ингредиенты

  • Фасоль консервированная — 1 банка
  • Капуста пекинская — 100 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сметана — 3 ст. л. (или йогурт натуральный)
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Пекинскую капусту тонко шинкуют и выкладывают в глубокий салатник. Консервированную фасоль откидывают на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол, промывают холодной водой и добавляют к капусте. Сыр натирают на средней терке и отправляют к остальным ингредиентам.
  2. Для приготовления заправки в отдельной пиале смешивают сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец по вкусу, а затем добавляют чеснок, пропущенный через пресс. Готовой заправкой поливают салат и тщательно, но аккуратно перемешивают все ингредиенты, чтобы они равномерно покрылись соусом. Блюдо можно подавать сразу же, давая ему немного пропитаться в течение нескольких минут.

Ранее мы готовили салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра чечил и корейской моркови.

