Салат «Мелодия» из 3 ингредиентов! Быстрая закуска с пекинской капустой, сыром в пикантной заправке с горчицей и чесноком создает гармоничный и яркий вкус. Этот салат готовится за пять минут и станет вашим секретным оружием на кухне.

Ингредиенты

Фасоль консервированная — 1 банка

Капуста пекинская — 100 г

Сыр твердый — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Сметана — 3 ст. л. (или йогурт натуральный)

Горчица — 1 ч. л.

Сок лимонный — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Пекинскую капусту тонко шинкуют и выкладывают в глубокий салатник. Консервированную фасоль откидывают на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол, промывают холодной водой и добавляют к капусте. Сыр натирают на средней терке и отправляют к остальным ингредиентам. Для приготовления заправки в отдельной пиале смешивают сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец по вкусу, а затем добавляют чеснок, пропущенный через пресс. Готовой заправкой поливают салат и тщательно, но аккуратно перемешивают все ингредиенты, чтобы они равномерно покрылись соусом. Блюдо можно подавать сразу же, давая ему немного пропитаться в течение нескольких минут.

