«Скоро отправят 18-летних»: в США заявили о приближении конца Украины Риттер: западные страны жертвуют Украиной, чтобы не дать сблизиться РФ и США

Определенные политические силы на Западе готовы пожертвовать Украиной и ее населением, чтобы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Он подчеркнул политическую природу этого противостояния.

Риттер утверждает, что оппозиционные силы в США и Европе намеренно препятствуют попыткам американского лидера Дональда Трампа нормализовать отношения с Россией. По словам аналитика, эти группы готовы пойти на крайние меры. Он также прогнозирует скорое снижение призывного возраста до 18 лет.

Эти люди, к сожалению, готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю «пожертвовать», я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины <…>. Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец, — предсказал Риттер.

Ранее американский эксперт обратил внимание, что развал ЕС приведет Европу к войнам на ее территории. По его мнению, столкновения станут сравнимы по масштабам разрушений и потерь с конфликтом на Украине.

Он также называл русофобию настоящим психическим заболеванием. Единственным лекарством от данного недуга может стать гражданская дипломатия.